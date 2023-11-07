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        Uyarılara aldırmadan ayıları elle besleyip, selfi çekiyorlar

        BİTLİS'inTatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresini kış öncesi gezmeye gelen ziyaretçiler araçların önünde durarak, yiyecek bekleyen bozayıları elle beslemeye çalışırken, bir taraftan da tehlikelere aldırmadan selfi çekiyor. Bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Bitlis Eren Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Cihan Önen, "Ayılara çok fazla yaklaşıyorlar. Hatta kucaklarında bebekleri ile yaklaşıyorlar. Ayı hamle yapıp ölümcül darbeler vurabilir. Ayrıca beslemek ayı için de zararlı. Çünkü ayıların doğal dengeleri bozuluyor zaten ayılar doğal ortamda bütün besinlerini bulabiliyorlar" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:05
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        Uyarılara aldırmadan ayıları elle besleyip, selfi çekiyorlar
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        BİTLİS'inTatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresini kış öncesi gezmeye gelen ziyaretçiler araçların önünde durarak, yiyecek bekleyen bozayıları elle beslemeye çalışırken, bir taraftan da tehlikelere aldırmadan selfi çekiyor. Bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Bitlis Eren Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Cihan Önen, "Ayılara çok fazla yaklaşıyorlar. Hatta kucaklarında bebekleri ile yaklaşıyorlar. Ayı hamle yapıp ölümcül darbeler vurabilir. Ayrıca beslemek ayı için de zararlı. Çünkü ayıların doğal dengeleri bozuluyor zaten ayılar doğal ortamda bütün besinlerini bulabiliyorlar" dedi. 

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü, kış ayları öncesinde son ziyaretçilerini ağırlıyor. Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede kar yağışı ile yolları kapanacak olan Nemrut Krater Gölü'nü büründüğü sonbahar renkleriyle son kez görmek için bölgeye gelenler, yine tehlikelere aldırmadan araçların önünde durarak, yiyecek bekleyen bozayıları elle besleyip, görüntü almaya çalıştılar.

        Uzun yıllardır bölgede gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bölgeye asılan uyarıcı tabelalara rağmen ailelerin küçük çocuklarını da yanlarına alarak bozayılara yaklaşmaya devam ettiğini söyledi. Dr. Önen, bu durumun son derece tehlikeli olduğunu ve üzücü olaylarla sonuçlanabileceğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde piknik yapmaya gelen ve göl kenarından dönüşe geçmek üzere yola çıkan yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, ayıları gördü ve ayıları beslemeye çalıştılar. Ayılara poşet poşet ekmek ve sebze verdiler. Fakat biz defalarca uyarılarda bulunduk. Ayılar oldukça saldırgan ve tehlikeli. Biz defalarca da bunu gördük saldırılara da tanık olduk. Bunların bazıları yaralanmalarla sonuçlandı. Bunun yanında görevliler gerekli tabelaları asmışlar. İnsanlardan ricamız bunları yapmasınlar. Ayılara çok fazla yaklaşıyorlar. Hatta kucaklarında bebekleri ile yaklaşıyorlar. Ayı hamle yapıp ölümcül darbeler vurabilir. Ayrıca beslemek ayı için de zararlı. Çünkü ayıların doğal dengeleri bozuluyor zaten ayılar doğal ortamda bütün besinlerini bulabiliyorlar" dedi  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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