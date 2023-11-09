Trafik polislerinin yolda yaralı bulduğu köpek, tedaviye alındı
BİTLİS´inTatvan ilçesinde görevli trafik polisleri, yolda yaralı buldukları köpeği, ilçedeki hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim etti.
BİTLİS´inTatvan ilçesinde görevli trafik polisleri, yolda yaralı buldukları köpeği, ilçedeki hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim etti.
Tatvan-Gevaş yolu üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, bir aracın çarptığı köpeği, ekip otosuna taşıdı. Daha sonra Tatvan ilçesine getirilen yaralı köpek burada, hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Köpeğin tedavisine başlanırken, polis ekiplerine de ilgilerinden dolayı teşekkür edildi.
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