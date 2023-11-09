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        Trafik polislerinin yolda yaralı bulduğu köpek, tedaviye alındı

        BİTLİS´inTatvan ilçesinde görevli trafik polisleri, yolda yaralı buldukları köpeği, ilçedeki hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:50
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        Trafik polislerinin yolda yaralı bulduğu köpek, tedaviye alındı
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        BİTLİS´inTatvan ilçesinde görevli trafik polisleri, yolda yaralı buldukları köpeği, ilçedeki hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim etti.

        Tatvan-Gevaş yolu üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, bir aracın çarptığı köpeği, ekip otosuna taşıdı. Daha sonra Tatvan ilçesine getirilen yaralı köpek burada, hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Köpeğin tedavisine başlanırken, polis ekiplerine de ilgilerinden dolayı teşekkür edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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