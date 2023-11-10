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        Ahlat´ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        BİTLİS´inAhlat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:20
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        Ahlat´ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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        BİTLİS´inAhlat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin desteğiyle Ahlat ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İlçede 2 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 31,9 gram metamfetamin, 37,78 gram esrar, uyuşturucu hap, 14,08 gram kokain, 3 tabanca, 3 şarjör, 36 mermi, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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