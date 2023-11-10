Ahlat´ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
BİTLİS´inAhlat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS´inAhlat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin desteğiyle Ahlat ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İlçede 2 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 31,9 gram metamfetamin, 37,78 gram esrar, uyuşturucu hap, 14,08 gram kokain, 3 tabanca, 3 şarjör, 36 mermi, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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