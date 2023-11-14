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        Bitlis- Muş yolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

        BİTLİS-Muşkarayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:30
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        Bitlis- Muş yolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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        BİTLİS-Muşkarayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bitlis-Muş yolu üzerinde bulunan Altınova Beldesi yakınlarında meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede, Mehmet Altuncu yönetimindeki 35 SCY 29 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fahrettin Sağ yönetimindeki 48 AGY 622 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Altuncu ve Herdem Sağar olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Fahrettin Sağ, Helin Başlangıç ve Şaziye Başlangıç yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, AFAD ekipleri de kaza sonrası araçta sıkışan vatandaşları çıkardı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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