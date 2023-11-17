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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        BİTLİS'teuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:10
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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        BİTLİS'teuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat timleri ile Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 84 gram esrar, 0,32 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 şarjör, 28 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası şüpheliler, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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