Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

BİTLİS'teuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat timleri ile Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 84 gram esrar, 0,32 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 şarjör, 28 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası şüpheliler, tutuklandı.