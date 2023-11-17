Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
BİTLİS'teuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
BİTLİS'teuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat timleri ile Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 84 gram esrar, 0,32 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 şarjör, 28 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası şüpheliler, tutuklandı.
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