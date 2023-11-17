2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde kar güzelliği BİTLİS'inTatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, yağan kar yağışı ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

BİTLİS'inTatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, yağan kar yağışı ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Bitlis merkezde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere de kar yağdı. Tatvan´daki dünyanın 2'nci,Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü´nün çevresinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Göle giden doğaseverler, beyaz ve mavinin birleştiği manzara önünde hatıra fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi.