Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde kar güzelliği

        BİTLİS'inTatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, yağan kar yağışı ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde kar güzelliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'inTatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, yağan kar yağışı ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

        Bitlis merkezde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere de kar yağdı. Tatvan´daki dünyanın 2'nci,Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü´nün çevresinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Göle giden doğaseverler, beyaz ve mavinin birleştiği manzara önünde hatıra fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Bitlis İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi belirlendi
        Bitlis İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi belirlendi
        Tatvan'da TOBB'nin desteğiyle okul inşa edildi
        Tatvan'da TOBB'nin desteğiyle okul inşa edildi
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        TÜRŞAD Voleybol Takımı yöneticileri Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti
        TÜRŞAD Voleybol Takımı yöneticileri Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti
        Bitlis'te kurulan fabrikalarda üretilen tekstil ürünleri Avrupa, Orta Doğu...
        Bitlis'te kurulan fabrikalarda üretilen tekstil ürünleri Avrupa, Orta Doğu...