2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde kar güzelliği
BİTLİS'inTatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, yağan kar yağışı ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.
BİTLİS'inTatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, yağan kar yağışı ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.
Bitlis merkezde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere de kar yağdı. Tatvan´daki dünyanın 2'nci,Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü´nün çevresinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Göle giden doğaseverler, beyaz ve mavinin birleştiği manzara önünde hatıra fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi.
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