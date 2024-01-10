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        Bitlis'te 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:00
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        Bitlis'te 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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        BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak'ta göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda kent merkezindeki kırsal mahallelerde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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