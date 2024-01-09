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        Tarihi silüetin ortaya çıkarılması için ıslah edilen Bitlis Deresi ışıklandırılıyor

        Bitlis'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirilen "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ıslah edilen Bitlis Deresi'ndeki ışıklandırma çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:26
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        Tarihi silüetin ortaya çıkarılması için ıslah edilen Bitlis Deresi ışıklandırılıyor
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        Bitlis'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirilen "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ıslah edilen Bitlis Deresi'ndeki ışıklandırma çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

        Bitlis Deresi'nin üzerine inşa edilen yapıların yıkılmasıyla 9 köprü, sur duvarı, kale kapısı, Paşa Hamamı, Hazo Hanı, Hacı Behiye Cami gün yüzüne çıkarıldı.

        Ardından ıslah edilen 1400 metre uzunluğundaki Bitlis Deresi'nin daha güzel görünüme kavuşması için başlatılan ışıklandırma çalışmalarında 250 metrelik bölüm tamamlandı.

        Derenin diğer kısımlardaki ışıklandırma çalışmalarının inşaat sezonunun başlamasıyla tamamlanacağı bildirildi.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, Bitlis'te "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi"nde sona gelindiğini söyledi.

        Projeyle Bitlis'in tarihi kimliğine kavuştuğunu belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

        "Ortaya çıkan eserlerin ve Bitlis Kalesi'nin restorasyonu devam ediyor. Derenin ıslahı da bitme noktasına geldi ve aynı zamanda güzel yaşam alanları oluştu. Dere içindeki ışıklandırma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 1400 metrelik dere geçişimizin tamamı ışıklandırılacak. Bu sürede 250 metrelik alanın ışıklandırması tamamlandı. Deneme aşamalarını geçtik. Bitlis, hak ettiği yerde değil ama Allah'a hamdolsun bu projeyle Bitlis kimliğine kavuşuyor. Türkiye'deki ve yurt dışındaki misafirleri burada ağırlamak istiyoruz. Bitlis'in 7 bin yıllık tarihini dünyaya göstermek istiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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