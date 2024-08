Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları Ahlat'ta başladı

BİTLİS’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953’üncü yıl dönümü kutlamaları, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan 1071 Millet Bahçesi'nde başladı. Ekinliklerin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos Pazar günü Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Ahlat'ta toplanacak. Bu toplantı, Türkiye tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Devletin zirvesini ağırlayacak olan Ahlat'ımız, bu vesileyle büyük bir onur yaşayacaktır" dedi.

Etkinliklerin başladığı Ahlat Recep Tayyip Erdoğan 1071 Millet Bahçesi’nde düzenlenen açılışa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, diğer ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının konseri ile başlayan açılışta, Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ahlat’ın 10 bin civarında abidevi eseri bünyesinde bulundurduğunu söyleyen Vali Karaömeroğlu, "Tarihte olduğu gibi günümüzde de tarihsel miras sıralamasında önemli bir yere sahiptir. Camileriyle, kümbetleriyle, abidevi mezar taşlarıyla, medrese, köprü ve zaviyeleriyle adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Bu topraklarda atılan her adımda, duyduğumuz her ezanda, göğsümüzü kabartan her bayrak dalgalanışında o kutlu günün izleri vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat’ı Türk milletinin tarihsel kimliğinin ve bu topraklardaki mevcudiyetimizin sicil belgesi olarak tanımlamış, burayı Belh ve Buhara ile birlikte ‘Kubbet-ül İslam’ ünvanına sahip üçüncü yer olarak nitelendirmiştir" diye konuştu.