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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis'te gençlerle buluştu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Amacımız, 81 vilayetimizdeki gençlerimizin her birine imkanları sonuna kadar sunmak ve bu imkanlardan istifade edip kendilerini geliştirmelerini sağlamak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:52 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:08
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis'te gençlerle buluştu:
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Amacımız, 81 vilayetimizdeki gençlerimizin her birine imkanları sonuna kadar sunmak ve bu imkanlardan istifade edip kendilerini geliştirmelerini sağlamak." dedi.

        Eminoğlu, birçok ilden gelerek Ahlat ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Kampı'na katılan gençlerle buluştu.

        Ahlat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Eminoğlu, kamp alanlarının Türkiye'deki gençlere sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

        Bu yıl kamplarda 200 bin genci misafir ettiklerini belirten Eminoğlu, şunları ifade etti:

        "Bakanlığımıza ait gençlik merkezlerimiz var. Bu merkezlerimiz sizler için tasarlanmış. Üniversiteye gittiğiniz zaman genç ofislerimiz, yurtlarımız var. Buraların hepsi sizin için arkadaşlar. Amacımız, 81 vilayetimizdeki gençlerimizin her birine imkanları sonuna kadar sunmak ve bu imkanlardan istifade edip kendilerini geliştirmelerini sağlamak. Siz şu anda çok önemli bir kırılma noktasındasınız. Lise bitmek üzere ve üniversiteye geçiş yapacaksınız. Çok kıymetli zamanlar. Ne kadar kendinizi geliştirebilirseniz, bilgi ve birikiminizi ne kadar artırabilirseniz bunlar o kadar size geri gelecektir."

        - "Gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesini istiyoruz"

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hem de tüm mazlum milletler için önemli olduğunu dile getirdi.

        "Biz ne kadar güçlenirsek Bosna'daki, Doğu Türkistan'daki, Gazze'deki, Filistin'deki zulümler olmaz." diyen Karakaya, bunun, gençlerin iyi yetişmesiyle olacağını söyledi.

        Türk ve İslam kültürünün dünyada muazzam bir zenginliği gözler önüne serdiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bir alanda mutlaka kendinizi geliştirin. Bu, sizi çok daha kıymetli bir noktaya taşır, zenginleştirir ve hayatınızı daha renkli hale getirir. Gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Siz ne kadar başarılı olursanız olun, eğer köklerinizle barışık değilseniz emin olun mutlu olma ihtimaliniz yok. Gençlerimizin bu manevi değerlere sahip çıkmasını, o çerçevede yetişmesini yürekten istiyoruz. Biz, büyük bir milletiz, büyük bir devletin devamıyız. Şu an ülkemiz, devletimiz askeri uçak üretme aşamasına geldi. İHA'larla, SİHA'larla hem stratejik olarak hem de ekonomik olarak çok önemli bir noktaya ulaşıldı. Yerli otomobilimizi yaptık."

        Bazı konularda eksiklerin olduğunu, onları da tamamlayacaklarını ifade eden Karakaya, "Bizlerin tamamlayamadığını sevgili gençlerimiz tamamlayacak. Bu ülke mazlumlara umut olacak güce Allah'ın izniyle ulaşacak. Sizlere ve devletimizin büyüklerine güveniyoruz. Siz de hem kendinize güvenin hem de kendinizi sevin. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim ve daha çok çalışalım. Göreceksiniz bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak." dedi.

        Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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