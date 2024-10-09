Bitlis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Bitlis'in Hizan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Bitlis'in Hizan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Yolalan beldesinden Hizan'ın Çökekyazı köyüne giden Eyüp Yalçın yönetimindeki traktör kontrolden çıkararak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.
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