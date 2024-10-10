Nemrut'ta yıldızları görüntüledi

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü ile gökyüzündeki yıldızları görüntüledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların yeni gözdesi haline gelirken; fotoğraf ve belgesel sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in de uğrak mekanı oldu. Nemrut'ta yaşayan ve yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili bugüne kadar 2 belgesel çeken Önen, Nemrut'te Samanyolu ve yıldızlı gece fotoğrafları da çekti. Uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Önen, Nemrut'un tanıtımına katkı sunmak için haftanın 1 ya da 2 günü kente yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Nemrut Krater Gölü'ne çıkarak uygun ortam beklediğini anlattı.