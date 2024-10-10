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        Nemrut'ta yıldızları görüntüledi

        BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:57
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        Nemrut'ta yıldızları görüntüledi
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        BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü ile gökyüzündeki yıldızları görüntüledi.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların yeni gözdesi haline gelirken; fotoğraf ve belgesel sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in de uğrak mekanı oldu. Nemrut'ta yaşayan ve yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili bugüne kadar 2 belgesel çeken Önen, Nemrut'te Samanyolu ve yıldızlı gece fotoğrafları da çekti. Uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Önen, Nemrut'un tanıtımına katkı sunmak için haftanın 1 ya da 2 günü kente yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Nemrut Krater Gölü'ne çıkarak uygun ortam beklediğini anlattı.

        IŞIK KİRLİLİĞİ YOK

        Cihan Önen, fotoğrafları uzun pozlama tekniği ile çektiğini belirterek, "Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi tonlardaki irili ufaklı gölleri, yemyeşil ormanları ve büyüleyici jeolojik yapısıyla adeta bir doğa harikası. Bölgede ışık kirliliği olmadığı için burada gökyüzünün berraklığını ve yıldızların ihtişamını çıplak gözle görmek mümkün. Geceleri, bu doğal güzelliklerin üzerinde parıldayan yıldızlar, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki uyumu yansıtarak, benzersiz bir manzara sunuyor. " dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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