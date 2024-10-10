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        Yazar Hayati İnanç, Ahlat'ta söyleşi programına katıldı

        Yazar Hayati İnanç, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen söyleşi programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 01:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:17
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        Yazar Hayati İnanç, Ahlat'ta söyleşi programına katıldı
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        Yazar Hayati İnanç, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen söyleşi programına katıldı.

        Ahlat Belediyesi'nin başlattığı "Kubbe-ül İslam Ahlat Konferansları" serisinin ilk program konuğu olan İnanç'ın söyleşisine ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

        Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İnanç'ın hem ses tonu ve şiire olan hakimiyetiyle hem de önemli bir medeniyet tasavvuruna sahip olmasıyla gönüllerde yer edindiğini belirtti.

        Karakaya, programın düzenlenmesinde emeği geçen Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve ekibine teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Gülmez ise toplum istifade edebileceği konular hakkında konferanslar vermeyi planladıklarını ve her ay bu etkinlikleri yapacaklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından söyleşiye başlayan İnanç, katılımcılara tavsiyelerde bulundu, hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı.

        Programa AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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