Yazar Hayati İnanç, Ahlat'ta söyleşi programına katıldı

Yazar Hayati İnanç, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen söyleşi programına katıldı.

Ahlat Belediyesi'nin başlattığı "Kubbe-ül İslam Ahlat Konferansları" serisinin ilk program konuğu olan İnanç'ın söyleşisine ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İnanç'ın hem ses tonu ve şiire olan hakimiyetiyle hem de önemli bir medeniyet tasavvuruna sahip olmasıyla gönüllerde yer edindiğini belirtti.