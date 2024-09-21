Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
BİTLİS'in Hizan ilçesindeki operasyonda 2 kilo kubar esrar ve 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
BİTLİS'in Hizan ilçesindeki operasyonda 2 kilo kubar esrar ve 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hizan ilçesinde 1 eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo kubar esrar, 164 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Kanununa Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.
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