Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

        BİTLİS'in Hizan ilçesindeki operasyonda 2 kilo kubar esrar ve 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'in Hizan ilçesindeki operasyonda 2 kilo kubar esrar ve 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hizan ilçesinde 1 eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo kubar esrar, 164 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Kanununa Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Ayılara cips verip, selfie çektiler
        Ayılara cips verip, selfie çektiler
        Birinci Dünya Savaşı'nda tahrip olan tarihi mezarlara bakım
        Birinci Dünya Savaşı'nda tahrip olan tarihi mezarlara bakım
        Ahlat'ta "aile" konulu konferans düzenlendi
        Ahlat'ta "aile" konulu konferans düzenlendi
        Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu çoban yaralandı, 10 koyun telef oldu
        Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu çoban yaralandı, 10 koyun telef oldu
        Güroymak'ta "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Güroymak'ta "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Bitlis'te sağanak heyelana yol açtı
        Bitlis'te sağanak heyelana yol açtı