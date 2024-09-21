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        Ahlat'ta sağanak sele neden oldu

        BİTLİS'in Ahlat ilçesinde sağanak, birçok noktada sele neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:30
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        Ahlat'ta sağanak sele neden oldu
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        BİTLİS'in Ahlat ilçesinde sağanak, birçok noktada sele neden oldu. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, belediye ekipleri oluşan balçıkları temizlemek için çalışma başlattı.

        İlçede aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkilerken birçok noktada sel ve taşkınlara yol açtı. Yağışlar nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği ilçede yollarda biriken balçıkları temizlemek için Ahlat Belediyesine bağlı ekipler tarafından şehir merkezinde ve mahalle aralarında temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları takip eden Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, "İlçemizde 2 gündür etkili olan yağışlar sele sebep oldu. İlçe genelinde birçok alanı sel bastı. Maalesef mal kaybı var ama çok şükür can kaybımız yok. Bu noktada 2 gündür ekiplerimiz canla başla sahadalar. Diğer belediyelerden, DSİ ve Karayolları’ndan da yardım talep ettik. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak için ciddi çabalar sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Tunus ve Erkizan mahalleleri yoğunlukta olmak üzere tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar meydana geldi. En kısa sürede bu sorunları gidermek üzere elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

        İş yerini su basan Bülent Akgün de "Allah beterinden korusun. Can kaybı yok. Hasar meydana gelmiş o da giderilir. İş yerimiz de gördüğünüz gibi çamur deryasına döndü" dedi.

        Mehmet Ali Akpolat ise "Sabah geldiğimizde müthiş bir yağmur yağıyordu. İş yerimizi açtığımızda 15-20 santim su vardı içeride. Her taraf su ve çamur dolmuştu. Sabah 8’den beri çalışıyoruz" diye konuştu.

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