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        Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar güzelliği

        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:50
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        Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar güzelliği
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

        Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Nemrut Krater Gölü ve çevresi bugünlerde de fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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