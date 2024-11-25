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        Bitlis'te 84 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

        KARTRAFİĞİ AKSATTI, YOLDA KALANLARA EKİPLER YARDIM ETTİBitlis'te etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:16 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:20
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        Bitlis'te 84 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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        KARTRAFİĞİ AKSATTI, YOLDA KALANLARA EKİPLER YARDIM ETTİ

        Bitlis'te etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu. Yola hazırlıksız çıkıp araçları kayan veya ilerlemekte güçlük çeken sürücülere bölgede görev yapan trafik ekipleri araçları iterek yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman kayan araçlar nedeniyle kazalar da yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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