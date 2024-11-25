Bitlis'te 84 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
KARTRAFİĞİ AKSATTI, YOLDA KALANLARA EKİPLER YARDIM ETTİBitlis'te etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
KARTRAFİĞİ AKSATTI, YOLDA KALANLARA EKİPLER YARDIM ETTİ
Bitlis'te etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu. Yola hazırlıksız çıkıp araçları kayan veya ilerlemekte güçlük çeken sürücülere bölgede görev yapan trafik ekipleri araçları iterek yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman kayan araçlar nedeniyle kazalar da yaşandı.
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