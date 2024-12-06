Bitlis'te sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmaların ardından merkez ilçede ‘Şehit Güvenlik Korucusu Haburi Şimşek Operasyonu’ düzenlendiği belirtilerek, "İcra edilen faaliyetlerde sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği operasyonda bir sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.