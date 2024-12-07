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        Bitlis'te 23 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 31 yaralı

        BİTLİS-Tatvankara yolunda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:30
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        Bitlis'te 23 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 31 yaralı
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        BİTLİS-Tatvankara yolunda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 31 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 31 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kapanan Bitlis-Tatvan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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