Nemrut Krater Gölü'nde kış güzelliği

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki dünyanın 2’nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, kışın gelmesiyle birlikte seyrine doyumsuz bir manzaraya kavuştu. Karlı dağlar ile göl ve sisin birleştiği görüntü, doğa fotoğrafçıları tarafından dronla görüntülendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kış mevsiminin gelişiyle birlikte güzel bir görüntüye kavuştu. Karlı dağlar, göl ve sisin birleştiği manzara, doğa fotoğrafçıları tarafından dronla havadan görüntülendi.