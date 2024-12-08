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        Nemrut Krater Gölü'nde kış güzelliği

        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, kışın gelmesiyle birlikte seyrine doyumsuz bir manzaraya kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:45
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        Nemrut Krater Gölü'nde kış güzelliği
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki dünyanın 2’nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, kışın gelmesiyle birlikte seyrine doyumsuz bir manzaraya kavuştu. Karlı dağlar ile göl ve sisin birleştiği görüntü, doğa fotoğrafçıları tarafından dronla görüntülendi.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kış mevsiminin gelişiyle birlikte güzel bir görüntüye kavuştu. Karlı dağlar, göl ve sisin birleştiği manzara, doğa fotoğrafçıları tarafından dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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