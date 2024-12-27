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        Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

        BİTLİS'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:50
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        Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
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        BİTLİS'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi aştı.

        Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kentte belediye ekipleri kar küreme ve tuzlam çalışması yaptı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şimdilik kapanan köy yolu bulunmadığını ancak yağış durumuna göre şantiyelerde bulunan karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği kaydedildi.

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