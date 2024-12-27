Bitlis'te 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli tutuklandı

BİTLİS’te 11 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkez ile Tatvan, Mutki, Hizan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yaşanan 11 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Kasım ve aralık aylarında piyasa değeri 1 milyon TL olan 72 akü, çeşitli miktarlarda trafo ve sondaj malzemelerinin çalınmasıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş ekiplerinin operasyonlarında 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerini ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.