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        Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı; 306 köy yolu kapalı (2)

        VALİKARAKAYA'DAN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE TATLI İKRAMIBitlis Valisi Ahmet Karakaya beraberindeki Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyü ile Güroymak ilçesine bağlı Yazıkonak köyündeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:30
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        Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı; 306 köy yolu kapalı (2)
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        VALİKARAKAYA'DAN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE TATLI İKRAMI

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya beraberindeki Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyü ile Güroymak ilçesine bağlı Yazıkonak köyündeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Karakaya, zor şartlarda çalışan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Vali Karakaya, daha sonra Karayolları ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerini de ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

        '100 CİVARINDA PERSONEL SAHADA ÇALIŞIYOR'

        Vali Karakaya, kar nedeniyle kentte 306 köy yolunun kapalı olduğunu belirterek, "Kar yağışı önceki gün itibarıyla başladı. Kırsal mahallelerimizin ve kara yollarımızın temizlenmesi çok önemlidir. Bu çerçevede Karayolları ve İl Özel İdaremizin çalışmaları devam ediyor. Mahalle aralarında da belediye ekiplerimiz çalışıyor. Sahada arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedik. Son 2 günde 50 santimetrenin üzerinde kar yağdı. Kırsal bölgelerde ise daha fazla. Bu çerçevede 10 şantiyemizde, 70 iş makinesi ve 100 civarında personel sahada çalışıyor. Pazartesi gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Kar yağışının durumuna göre vatandaşımızın ulaşımımızı sağlayacağız. Yaz aylarına kadar bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi. Vali Karakaya ayrıca iş makinesine binerek, operatörden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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