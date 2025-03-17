Buzları eriyen Nazik Gölü havadan görüntülendi

BİTLİS’in Ahlat ilçesinde donan Nazik Gölü, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte erimeye başladı. Buz kütleleri arasındaki balıkçı tekneleri ve buzları erimeye başlayan göl, havadan görüntülendi.

Bitlis ve çevresinde kış ayları boyunca etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkilerken, dere ve çevresindeki göllerin donmasına neden oldu. Ahlat'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 40 kilometrekarelik Nazik Gölü'nün yüzeyi de geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tamamen buzla kaplandı ve balıkçı tekneleri kalınlığı 20 santimetreyi aşan buz kütleleri arasında kaldı. Geçen haftadan itibaren bölgede etkili olan soğuk havaların yerini sıcak ve güneşli günlere bırakması üzerine Nazik Gölü'nde erime başladı. Balıkçı tekneleri ve kısmen eriyen yüzeyi ile seyirlik görüntüler sunan Nazik Gölü, meraklıları tarafından havadan görüntülendi.