        Güroymak'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi yapıldı

        Güroymak'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi yapıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda, mevcut başkan Mehmet Şerif İlbeyi seçimi kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 20:15 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:19
        Esnaf ve Sanatkarlar Odası hizmet binasında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        417 delegenin oy kullandığı seçimde 303 oy alan mevcut başkan İlbeyi, yeniden başkan seçildi.

        İlbeyi, oy kullanan delegelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

