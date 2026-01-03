Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köy yollarının açılması için yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:29
        Bitlis Valisi Karakaya, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köy yollarının açılması için yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

        Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 3 bin 365 kilometrelik köy yolunun ulaşıma açık tutulması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

        Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan yol durumuyla ilgili bilgi aldı.

        Karakaya, yoğun mesai harcayan personele kolaylıklar diledi.

        Karakaya'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

