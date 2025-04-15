Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşanlara operasyon; 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından çeşitli zamanlarda silahlarla çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan 4 kişiye yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda da ruhsatsız 4 tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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