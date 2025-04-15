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        Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşanlara operasyon; 4 gözaltı

        BİTLİS'te sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaşan 4 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda 4 tüfek ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:40
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        Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşanlara operasyon; 4 gözaltı
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        BİTLİS'te sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaşan 4 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda 4 tüfek ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından çeşitli zamanlarda silahlarla çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan 4 kişiye yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda da ruhsatsız 4 tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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