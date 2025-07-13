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        Bitlis'te örtü yangını söndürüldü

        BİTLİS'in Güroymak'ın ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında buğday tarlasında çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 19:09 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:09
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        Bitlis'te örtü yangını söndürüldü
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        BİTLİS'in Güroymak'ın ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında buğday tarlasında çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Güroymak ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında bir buğday tarlasında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Güroymak Belediyesine bağlı itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede etrafa yayılan yangın, ekiplerin ve çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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