Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu 2 yolcunun midelerinden toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu 2 yolcunun midelerinden toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Ekipler, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına alıp hastaneye götürdü. Şüphelilerin hastanede çekilen röntgen sonuçlarına göre, midelerinde 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin tespit edildi. Midelerindeki uyuşturucuyu doğal yollarla çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Nemrut Jeoparkı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Bitlis'te "Nemrut Jeoparkı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu...
        Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu...
        Alkol bağımlılığından kurtuldu YEDAM'ın gönüllü üyesi oldu
        Alkol bağımlılığından kurtuldu YEDAM'ın gönüllü üyesi oldu
        Bitlis'te Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        Bitlis'te 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        Güroymak'ta yol çalışmaları sürüyor
        Güroymak'ta yol çalışmaları sürüyor