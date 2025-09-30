Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Ekipler, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına alıp hastaneye götürdü. Şüphelilerin hastanede çekilen röntgen sonuçlarına göre, midelerinde 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin tespit edildi. Midelerindeki uyuşturucuyu doğal yollarla çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

