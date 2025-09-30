Bitlis'te "Nemrut Jeoparkı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya başkanlığında, "Nemrut Jeoparkı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valiliğin, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, toplantıda Nemrut Kalderası'nda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bugüne kadar yapılan faaliyetler ile gelecek dönemde atılması gereken adımların görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Karakaya, Nemrut Kalderası'nın doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kalderanın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, jeoparkın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik stratejiler, sürdürülebilir turizm hedefleri ve çevresel koruma planları görüşüldü.

Toplantıya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Vekili Onur Aykaç, Bitlis Nemrut Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Kesran Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat, ilgili kurumların temsilcileri ile uzmanlar katıldı.