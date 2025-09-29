Bitlis'te 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
BİTLİS'te jandarmanın arazi aramalarında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
BİTLİS'te jandarmanın arazi aramalarında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 kişi arazide yakalandı. Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.