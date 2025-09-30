Habertürk
Habertürk
        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:18 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:18
        Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde şüphe üzerine 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin yuttuğu 136 kapsüldeki 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklardan çıkarıldı.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

