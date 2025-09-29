Habertürk
Habertürk
        Bitlis'te Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:51
        Bitlis'te Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 27 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, Tatvan kırsalında Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

