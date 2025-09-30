Alkol bağımlılığından kurtuldu YEDAM'ın gönüllü üyesi oldu

ŞENER TOKTAŞ - Alkol bağımlılığından kurtulmak için Malatya ve Bitlis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuran M.S, aldığı destek sayesinde 40 yıldır kullandığı alkolü bırakmayı başardı.

Çevresinden etkilenerek alkol kullanmaya başlayan 63 yaşındaki M.S, zamanla bağımlı hale geldi. Ailesiyle ilişkileri bozulan ve evinde sürekli huzursuzluk yaşayan M.S, bu alışkanlığından kurtulmaya karar verdi.

Yaptığı araştırma sonucu yolu Malatya'daki YEDAM'la kesişen M.S, buradaki sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan bir süre destek aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evinin yıkılması sonucu Bitlis'e yerleşen M.S, yaşadığı travmayı atlatmak ve tekrar alkol kullanmamak için kentteki YEDAM'a giderek destek almaya devam etti.

Bu sayede 40 yıllık alkol bağımlılığından 4 yıl önce kurtulan M.S, ikinci evi olarak gördüğü YEDAM'ın gönüllü üyesi oldu.

Hayatında yeni bir sayfa açan M.S, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıl kullandığı alkolü bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Malatya'daki YEDAM'da bağımlılıktan kurtulma sürecinin başladığını anlatan M.S, şunları kaydetti: "İlk başlarda buranın bana katkısının ne olacağı konusunda çelişki yaşadım. YEDAM'a gittikçe bana bir şeyler katacağını anladım ve kafamdaki çelişkiler silindi. Benimki 40 senelik bir maceraydı. YEDAM'da çok güzel emekler gördüm. Elimden geldiğince bu emeğe saygı duydum ve ben de ne katabilirim diye düşündüm. YEDAM'da çok güzel hocalarla tanıştım. Bu tanışma hayatımda büyük bir değişime vesile oldu." Kahramanmaraş merkezli depremlerde evinin yıkılması nedeniyle Bitlis'e yerleştiklerini belirten M.S, şunları söyledi: "Yeni bir çevre ve burada arkadaşım, eş, dost ve akrabam yok. Korkmadım desem yalan olur fakat arkamda YEDAM'ın olduğunu biliyorum. Malatya'da hep 'Türkiye'nin neresinde olursanız olun alkol illetinden kurtulmak istiyorsanız YEDAM'a gelin ve bu kapı açık' deniliyordu. Bitlis YEDAM'ı aradım ve 'bu kapı burada da size açık' dediler. Görevliler çok iyi davrandı. O zaman depremin etkisiyle de büyük bir bunalımdaydım. Bana ilgi gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Şu an iyiyim, sağlıklıyım ve 4 senedir alkol kullanmıyorum. YEDAM'a güvendim çünkü başka türlü alkolü bırakamazdım. YEDAM bana geride bir ailemin olduğunu hatırlattı. Bana çok şey katan bu kurum ikinci yuvam oldu. Benim gibi bağımlı olanların bir an önce YEDAM'la tanışmasını istiyorum çünkü YEDAM'da hayat var. Memlekete dönmeyi planlıyoruz. Gönüllü olarak YEDAM'ın her türlü faaliyetine katılmaya hazırım."

- "Sizler bağımlılıkları esir edebilirsiniz" YEDAM'da görevli psikolog Gizem Açar ise psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı YEDAM'larda alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak isteyenlere hizmet verdiklerini söyledi. Malatya ve Bitlis'teki YEDAM'da danışan M.S. ile 4 yıllık bir süreç ilerlettiklerini ifade eden Açar, şöyle konuştu: "Danışanımızın bizimle yolculuğu sayesinde aile ve sosyal hayat ilişkilerinde kazançları oldu. Danışanımızın en temelde öz saygısı ve öz şefkati dediğimiz benlik algısında bir yükselme yaşandı. Bu süreçte danışanımız alkol bağımlılığından kurtulup sürecine sağlıklı bir şekilde ilerledi. Unutmayalım ki bağımlılıklar sizleri esir etmez, sizler bağımlılıkları esir edebilirsiniz." 115 numaralı danışma hattını arayanların merkezlerdeki uzmanlara ulaşabileceğini dile getiren Açar, randevu planlamasıyla danışanların uzmanlarla görüşmeye başlayabileceğini kaydetti.