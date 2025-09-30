Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Alkol bağımlılığından kurtuldu YEDAM'ın gönüllü üyesi oldu

        ŞENER TOKTAŞ - Alkol bağımlılığından kurtulmak için Malatya ve Bitlis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuran M.S, aldığı destek sayesinde 40 yıldır kullandığı alkolü bırakmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkol bağımlılığından kurtuldu YEDAM'ın gönüllü üyesi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ - Alkol bağımlılığından kurtulmak için Malatya ve Bitlis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuran M.S, aldığı destek sayesinde 40 yıldır kullandığı alkolü bırakmayı başardı.

        Çevresinden etkilenerek alkol kullanmaya başlayan 63 yaşındaki M.S, zamanla bağımlı hale geldi. Ailesiyle ilişkileri bozulan ve evinde sürekli huzursuzluk yaşayan M.S, bu alışkanlığından kurtulmaya karar verdi.

        Yaptığı araştırma sonucu yolu Malatya'daki YEDAM'la kesişen M.S, buradaki sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan bir süre destek aldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evinin yıkılması sonucu Bitlis'e yerleşen M.S, yaşadığı travmayı atlatmak ve tekrar alkol kullanmamak için kentteki YEDAM'a giderek destek almaya devam etti.

        Bu sayede 40 yıllık alkol bağımlılığından 4 yıl önce kurtulan M.S, ikinci evi olarak gördüğü YEDAM'ın gönüllü üyesi oldu.

        Hayatında yeni bir sayfa açan M.S, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıl kullandığı alkolü bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Malatya'daki YEDAM'da bağımlılıktan kurtulma sürecinin başladığını anlatan M.S, şunları kaydetti:

        "İlk başlarda buranın bana katkısının ne olacağı konusunda çelişki yaşadım. YEDAM'a gittikçe bana bir şeyler katacağını anladım ve kafamdaki çelişkiler silindi. Benimki 40 senelik bir maceraydı. YEDAM'da çok güzel emekler gördüm. Elimden geldiğince bu emeğe saygı duydum ve ben de ne katabilirim diye düşündüm. YEDAM'da çok güzel hocalarla tanıştım. Bu tanışma hayatımda büyük bir değişime vesile oldu."

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde evinin yıkılması nedeniyle Bitlis'e yerleştiklerini belirten M.S, şunları söyledi:

        "Yeni bir çevre ve burada arkadaşım, eş, dost ve akrabam yok. Korkmadım desem yalan olur fakat arkamda YEDAM'ın olduğunu biliyorum. Malatya'da hep 'Türkiye'nin neresinde olursanız olun alkol illetinden kurtulmak istiyorsanız YEDAM'a gelin ve bu kapı açık' deniliyordu. Bitlis YEDAM'ı aradım ve 'bu kapı burada da size açık' dediler. Görevliler çok iyi davrandı. O zaman depremin etkisiyle de büyük bir bunalımdaydım. Bana ilgi gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Şu an iyiyim, sağlıklıyım ve 4 senedir alkol kullanmıyorum. YEDAM'a güvendim çünkü başka türlü alkolü bırakamazdım. YEDAM bana geride bir ailemin olduğunu hatırlattı. Bana çok şey katan bu kurum ikinci yuvam oldu. Benim gibi bağımlı olanların bir an önce YEDAM'la tanışmasını istiyorum çünkü YEDAM'da hayat var. Memlekete dönmeyi planlıyoruz. Gönüllü olarak YEDAM'ın her türlü faaliyetine katılmaya hazırım."

        - "Sizler bağımlılıkları esir edebilirsiniz"

        YEDAM'da görevli psikolog Gizem Açar ise psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı YEDAM'larda alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak isteyenlere hizmet verdiklerini söyledi.

        Malatya ve Bitlis'teki YEDAM'da danışan M.S. ile 4 yıllık bir süreç ilerlettiklerini ifade eden Açar, şöyle konuştu:

        "Danışanımızın bizimle yolculuğu sayesinde aile ve sosyal hayat ilişkilerinde kazançları oldu. Danışanımızın en temelde öz saygısı ve öz şefkati dediğimiz benlik algısında bir yükselme yaşandı. Bu süreçte danışanımız alkol bağımlılığından kurtulup sürecine sağlıklı bir şekilde ilerledi. Unutmayalım ki bağımlılıklar sizleri esir etmez, sizler bağımlılıkları esir edebilirsiniz."

        115 numaralı danışma hattını arayanların merkezlerdeki uzmanlara ulaşabileceğini dile getiren Açar, randevu planlamasıyla danışanların uzmanlarla görüşmeye başlayabileceğini kaydetti.

        Danışanları M.S'nin Malatya ve Bitlis'teki YEDAM'lar sayesinde birçok anlamda kazanımlarının olduğunu anlatan Açar, şunları söyledi:

        "En çok önem verdiğimiz aslında işlevselliğindeki yükselmedir. Yani öfke anında duygu ve düşünceleriyle bunu yönetebilmek, sağlıksız baş etme yöntemleri olan bağımlılıkların yerine danışanımızla sağlıklı baş etme yöntemlerini çalışarak süreci iyi şekilde ilerletmektir. Danışanımızın aynı zamanda gönüllülük süreci de başladı. Kendisinin 'Yeşilay ve YEDAM'da hayat vardır, yaşamak lazım' diye tabiri de var. Bu danışanımızın güçlü bir motivasyonunun olduğunu göstermektedir. Danışanımızın her temiz yılı uzmanlar için de kıymetlidir. Bağımlı danışanlarımızı merkezlerimizde her hafta ağırlamaya özen gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Bitlis'te Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        Bitlis'te 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        Güroymak'ta yol çalışmaları sürüyor
        Güroymak'ta yol çalışmaları sürüyor
        Farklı ülkelerden ziyaretçiler, Bitlis'teki Kef Kalesi'ni gezdi
        Farklı ülkelerden ziyaretçiler, Bitlis'teki Kef Kalesi'ni gezdi
        Hizan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hizan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hizan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Hizan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı