Bitlis'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk için seferber oldu

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdare ekipleri, 6 saat süren zorlu çalışma sonrası yolu açtı. Köye ulaşan sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından çocuğu Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İl genelinde etkili olan kar ve tipi, kırsalda ulaşımı aksatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.