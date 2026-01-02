Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk için seferber oldu

        Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin zorlu çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk için seferber oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin zorlu çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        İl genelinde etkili olan kar ve tipi, kırsalda ulaşımı aksatıyor.

        Yolu kardan kapanan İçlikaval köyünde yüksek ateşi bulunan 3 yaşındaki çocuk için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdare ekipleri, 6 saat süren zorlu çalışma sonrası yolu açtı. Köye ulaşan sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından çocuğu Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Çocuğun yakınları ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?

        Benzer Haberler

        Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını
        Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını
        Bitlis'te kar nedeniyle Panor Dağı'nda mahsur kalan doğal gaz tankeri kurta...
        Bitlis'te kar nedeniyle Panor Dağı'nda mahsur kalan doğal gaz tankeri kurta...
        Bitlis-Baykan yolu ulaşıma kapandı, 3 saat sonra kontrollü açıldı
        Bitlis-Baykan yolu ulaşıma kapandı, 3 saat sonra kontrollü açıldı
        Bitlis'te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü; sürücü sağ kurta...
        Bitlis'te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü; sürücü sağ kurta...
        Damda kar temizlerken üzerlerine çığ düştü
        Damda kar temizlerken üzerlerine çığ düştü
        Bitlis'te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü; sürücü sağ kurta...
        Bitlis'te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü; sürücü sağ kurta...