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        Bitlis'te iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:25 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:25
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        Bitlis'te iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Güzelli köyünde Tuzgül ile Göktaş aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Haber verilmesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan iki aileden 5 kişi, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

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