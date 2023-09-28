Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret etti.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaömeroğlu ve eşi, sitede kalan çocuklarla yakından ilgilendi, hediyeler verdi.

Sitenin bahçesinde çocuklarla futbol oynayan Karaömeroğlu, tek gayelerinin onların yüzünü güldürmek olduğunu belirtti.

Karaömeroğlu ve eşine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun da eşlik etti.