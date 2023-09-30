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        Bitlis'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 03:03 Güncelleme: 30.09.2023 - 03:14
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        Bitlis'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Bitlis-Tatvan kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 01 CEM 09 plakalı otomobil, aynı güzergahtaki 33 L 0587 plakalı kamyona arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen 13 AV 713 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada A.N.H. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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