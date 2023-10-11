Bitlis'te üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK'a sunduğu proje kabul edildi Bitlis Eren Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ile İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin danışman öğretim üyelerinin rehberliğinde hazırladıkları projeler destek almaya hak kazandı.

Bitlis Eren Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ile İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin danışman öğretim üyelerinin rehberliğinde hazırladıkları projeler destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nın "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"na sundukları, "yapay zeka teknolojisi kullanılarak böbrek taşı tespitinin gerçekleştirilmesi" ve "Van Gölü suyunun betona etkisinin araştırılması" projeleri kabul edildi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, TÜBİTAK başarısından dolayı öğrencileri ve danışman öğretim üyelerini tebrik etti.

Öğrencilerinin ulusal bir platformda önemli başarıya imza atmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Elmastaş, Bitlis Eren Üniversitesi olarak bilimsel araştırmaların ve projelerin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.