Ahlat'ta meyve veren kayısı ağacı şaşırttı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ekimde meyve vermeye başlayan kayısı ağacı görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Cemalettin Köyü'ndeki bir bahçede soğuk havaya rağmen kayısı ağacı yeniden meyve vermeye başladı.

Köy muhtarı Ali Elçi, gazetecilere, bu mevsimde evinin bahçesindeki ağacın meyve vermesinin eşine az rastlanan bir durum olduğunu söyledi.

İlk defa böyle bir şeye şahitlik ettiklerini belirten Elçi, "Kayısı ağaçları genelde ağustos aylarında meyve verir. Fakat şu an köydeki bahçemizde kayısı ağacımızdaki meyvelerin yeni olgunlaşmasını görüyoruz. Bu da Allah'ın bir hikmetidir. Kayısılarımızı yeni toplamaya başlayacağız. Ceviz ağaçları yaprak dökerken, kayısılarımız da olgunlaşmaya başladı." diye konuştu.