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        Bitlis'te "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi

        Bitlis Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:20
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        Bitlis'te "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi
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        Bitlis Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Erol Karaömeroğlu, "sağlıklı yaşam, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek" ilkesiyle çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Pandemi, kronik hastalıklar ve kanserin insanlığın gündemindeki meseleler olduğunu belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

        "Yalnızca hastayı değil, tüm aileyi ve toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren kanser, teşhisten iyileştirmeye ve sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir konudur. Tedavi süreci, hastalar ve aileleri için oldukça zor ve yorucudur. Şüphesiz ki bu durumdan en çok etkilenecek olanlar ise çocuklardır. Bu nedenle kanserle savaşta başta anne ve babalar olarak bizlerin gayret göstermesi büyük önem taşımaktadır."

        Meme kanserini yenen Songül Gölükcü ise pozitif çıkan patoloji sonucunu doktor arkadaşlarına gösterdiğini belirtti.

        Gölükcü, "Bir doktorun bunda bir yanlışlık var ve sen kanser değilsin demesini bekledim. Kanser olduğumu kabullendikten sonra ilk eşimle paylaştım. Tedavi sürecim zordu. Hastalığımı öğrendikten sonra herkesle paylaşmayı tercih ettim. İnsanlara birazcık umut olursam ne mutlu. Her şey geldi geçti sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. İki yıl önce bunu hayal bile edemezdim." diye konuştu.

        Aile Hekimi Uzmanı Dr. İrem Elif Çetintaş da meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

        Pasta kesilmesi, fotoğraf sergisinin gezilmesi ve pembe balonların uçurulmasıyla son bulan etkinliğe, Vali Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu, kaymakamlar, kurum amirleri, kadınlar ve sağlık çalışanları katıldı.

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