Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra cesedini yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:24 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra cesedini yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Alman vatandaşlığı olan ve 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı belirtilen N.G'nin yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda N.G'nin öldürülüp cesedinin 5 parçaya bölünerek yakıldığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe, "tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan N.G'nin, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ve cesedinin 5 parçaya bölünerek yakıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine, N.G'nin dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tatvan'da otomobil, yol inşaatına düştü: 4 yaralı
        Tatvan'da otomobil, yol inşaatına düştü: 4 yaralı
        KAYIP OLARAK ARANIYORDU; ÖLDÜRÜLÜP YAKILARAK, PARÇALARA AYRILMIŞ CESEDİ BUL...
        KAYIP OLARAK ARANIYORDU; ÖLDÜRÜLÜP YAKILARAK, PARÇALARA AYRILMIŞ CESEDİ BUL...
        Kayıp olarak aranıyordu; öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bul...
        Kayıp olarak aranıyordu; öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bul...
        Bitlis'te yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişinin öldürüldüğü belirl...
        Bitlis'te yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişinin öldürüldüğü belirl...