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        BEÜ öğrencisi Korkmaz, Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

        Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gamze Korkmaz, Muay Thai Dünya Şampiyonası U-23 Kadınlar 45 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:37
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        BEÜ öğrencisi Korkmaz, Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
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        Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gamze Korkmaz, Muay Thai Dünya Şampiyonası U-23 Kadınlar 45 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen yarışmada, Hindistanlı ve Filipinli rakiplerini yenerek dünya ikincisi oldu.

        Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Hazar ve Gamze Korkmaz'ı makamında ağırladı, plaket takdim etti.

        Elmastaş, "Gamze Korkmaz'ın başarılarının devamını diliyoruz. Genç yeteneklerin uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeleri, hem üniversitemiz hem de ülkemiz için büyük bir önem arz etmektedir. Gamze Korkmaz gibi örnek sporcuların, genç nesil için ilham kaynağı olmasını umuyoruz." diye konuştu.

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