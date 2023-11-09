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        ﻿Bitlis Eren Üniversitesinin projesine TÜBİTAK'tan destek

        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı, "Akıllı Şehir ve Bina Tasarımlarında Geometrik Yöntemlerin Araştırılması" ile "Üç Boyutlu Geometrik Tasarımlar" projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK)'tan destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 19:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:26
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        ﻿Bitlis Eren Üniversitesinin projesine TÜBİTAK'tan destek
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        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı, "Akıllı Şehir ve Bina Tasarımlarında Geometrik Yöntemlerin Araştırılması" ile "Üç Boyutlu Geometrik Tasarımlar" projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK)'tan destek almaya hak kazandı.

        Üniversitenden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, projenin danışmanı Doç. Dr. Hatice Kuşak Samancı ve proje yürütücüsü Rumeysa Kınay'ı makamında kabul etti.

        Kuşak ve Kınay'ı tebrik eden Elmastaş, "Projelerin kabul edilmesi üniversitemiz adına gurur verici. Öğrencilerin yanı sıra danışman ve proje ortakları da bu başarıda önemli rol oynuyor. TÜBİTAK'ın sağladığı maddi destek ve akademik rehberlikle, projenin bir sonraki aşamaya taşınmasını ve ulusal düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

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        Galeri

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