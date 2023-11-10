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        Bitlis Eren Üniversitesinde enerji projelerinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesindeki Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Eren Enerji Grubu ve AISoft firması arasında enerji projelerinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:14
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        Bitlis Eren Üniversitesinde enerji projelerinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı
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        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesindeki Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Eren Enerji Grubu ve AISoft firması arasında enerji projelerinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

        TEKMER'de düzenlenen imza töreninde konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding'in alt firması olan Eren Enerji ile protokol imzaladıklarını söyledi.

        Protokol kapsamında özellikle bilgisayar, elektrik ve elektronik bölümü başta olmak üzere daha fazla öğrencinin staj imkanı bulabileceğini belirten Elmastaş, "Bazı öğrencilerimiz bu stajlardan sonra iş bulma imkanına sahip olacak. Öğrencilerimizin burada staj yapması ve akabinde istihdam edilmesi noktasında önemli bir protokol olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu amaç doğrultusunda hedeflediğimiz neticeleri alırız." diye konuştu.

        Eren Enerji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Uluer ise Eren Enerji olarak Türkiye'nin elektrik enerjisinin yüzde 7'lik kısmını karşıladıklarını belirtti.

        Bitlis'te de BEÜ'nün paydaşlarından biri olduklarını anlatan Elmastaş, şöyle konuştu:

        "Daha çok iletişim halinde olmak istiyoruz. Termik santralimizde ürettiğimiz elektrik süreçlerinde yapay zeka ile ilgili çalışmalar başlatmak istiyoruz. Bu anlamda da üniversiteyle iş birliği yapmak istedik. TEKMER, Eren Enerji, AISoft firması ve BEÜ olarak bugün bir protokol imzaladık. Bu konuda daha iyi ve ileriye dönük projeler yapmak için bu bir başlangıç. Bundan sonra çok daha büyük projelere adım atacağımıza inanıyorum. Yapay zeka ve ileri teknolojileri tesisimize getirmek istiyoruz. Öğrencilerimize de fırsat getirmek istiyoruz. Bu konuda hep birlikte Bitlis'te ilk adımı attık. Herkese hayırlı olsun."

        Programa, Eren Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ömer Uluer, TEKMER Müdürü Nurdoğan Oto, ilgili birim amirleri ve firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

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