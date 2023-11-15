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        TÜRŞAD Voleybol Takımı yöneticileri Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti

        Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Erkek Voleybol Takımı yöneticileri, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:38
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        TÜRŞAD Voleybol Takımı yöneticileri Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti
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        Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Erkek Voleybol Takımı yöneticileri, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

        Elmastaş, makamında bir araya geldiği kulübün başkan yardımcısı Muammer Yazar, antrenör Mustafa Çayır ve diğer yöneticilerle sohbet etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elmastaş, "Üniversitemizde spor ve eğitimi bir araya getirerek öğrencilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. TÜRŞAD Voleybol Takımı'nın bu ziyareti, bu amaca hizmet eden önemli bir adımdır." diye konuştu.

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