Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle 15 Kasım'da ilçede belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda, 84,51 gram esrar, 0,32 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör, 28 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi.

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