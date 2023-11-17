Tatvan'da TOBB'nin desteğiyle okul inşa edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokolle 8 derslikli okul inşa edildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde 1000 metrekare alana inşa edilen TOBB Nene Hatun Teknik ve Mesleki Lisesi'nde 2024-2025 eğitim öğretim yılında ders başı yapılacak.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, okulda incelemelerde bulundu.

Adabağ, TOBB'nin 81 ilde ve tüm ilçelerde yapmayı planladığı okul projelerinden birini Tatvan'da hayata geçirdiğini söyledi.

Laboratuvarı olan 8 derslikli okulun kısa sürede hizmete açılacağını belirten Adabağ, "Okulun inşası tamamlanarak geçici kabulü yapıldı. İlimizdeki eğitime olan katkısından dolayı TOBB camiasına teşekkür ediyoruz. Eğitim anlamında son yıllarda daha üst seviyelere çıkan Bitlis'imizin başarılarına inşallah bu proje de katkı sunacak. Ara eleman açığının yaşandığı bu süreçte, buradaki sanatkarların, tacir ve üreticilerin ihtiyaç duymuş olduğu ara elemanların yetişmesine bu okulumuz büyük imkan sağlayacaktır." diye konuştu.