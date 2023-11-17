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        Bitlis İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi belirlendi

        Bitlis İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi 430 milyon lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:55
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        Bitlis İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi belirlendi
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        Bitlis İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi 430 milyon lira olarak belirlendi.

        İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, yaptığı açıklamada, 2024 yılı bütçe görüşmelerine Vali Erol Karaömeroğlu'nun da katıldığını belirtti.

        İl Özel İdaresi'nin, 430 milyon lira olan 2024 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiğini bildiren Kinç, "15 gün süren bütçe görüşmeleri sürecinde valimiz, milletvekilimiz, il başkanımız, meclis üyelerimiz, genel sekreter ve yardımcıları, bütçe komisyon başkan ve üyeleri, birim ve dış kurum müdürlerimizle yapılan istişareler neticesinde yatırım odaklı çalışmamızı tamamladık. Bu çalışma sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bütçemiz ilimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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