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        Deprem bölgesine inşa edilen konutlar, Bitlis'teki bims üretimini 2,5 kat artırdı

        ŞENER TOKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yıkıma yol açtığı illerde binlerce deprem konutunun inşa edilmesi, Bitlis'teki bims (yapı malzemesi) üretimini 2,5 kat artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:50
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        Deprem bölgesine inşa edilen konutlar, Bitlis'teki bims üretimini 2,5 kat artırdı
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        ŞENER TOKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yıkıma yol açtığı illerde binlerce deprem konutunun inşa edilmesi, Bitlis'teki bims (yapı malzemesi) üretimini 2,5 kat artırdı.

        Depremlerin ardından vatandaşların kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması için inşa edilen konutlar, bims ihtiyacının da artmasına yol açtı.

        Türkiye ponza rezervinin büyük bölümüne sahip Bitlis'te, deprem bölgesinden gelen taleplerin karşılanması için hem yeni fabrikalar kuruldu hem de mevcut fabrikalar üretimlerini artırdı.

        Depremlerden önce kentteki 20 fabrikada aylık yaklaşık 20 milyon bims üretimi yapılırken, şu anda fabrika sayısı 50'ye, aylık bims üretimi de 50 milyona çıktı.

        Bitlis İnşaat Malzemeleri ve Bims Üretim Fabrikaları Kooperatifi Başkanı Baver Gökçe, AA muhabirine, Türkiye'deki ponza rezervinin büyük bölümünün Bitlis'e bulunduğunu söyledi.

        Ponzanın 200 farklı sektörde kullanıldığını belirten Gökçe, "Şu anda ponzayı ağırlıklı olarak bims üretiminde değerlendiriyoruz. Hafif olan bims, ses ve ısı yalıtımı açısından verimli. Binaya binen yükü ciddi anlamda düşüren örtücü bir malzememiz. Bu nedenle çok tercih ediliyor." dedi.

        - "Talepler yetişmiyor"

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkıma yol açtığını, binlerce insanın evinin yıkıldığını anımsatan Gökçe, şöyle konuştu:

        "Depremin yaralarını daha hızlı sarabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak bims üretip deprem bölgelerine yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah halkımızın, devletimizin ve üreticilerimizin el birliğiyle en kısa sürede bu yaraları saracağız. Kentte 20 fabrikamız vardı ancak şu anda 50 fabrikamız mevcut. Ona rağmen talepler yetişmiyor. Geçen yıl 20 fabrikayla aylık 20 milyon üretim yaparken şu anda 50 milyonu bulduk ama yine yetersiz."

        Bitlis'te üretilen bimsin Nevşehir ve Kayseri bölgelerindekilere göre daha hafif olduğunu anlatan Gökçe, "Kum ve toprak oranı düşük, ponza oranı yüksek olduğu için rağbet görüyor. Ağırlıklı olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Siirt, Batman, Bingöl, Mardin, Muş, Hatay, Kahramanmaraş ve Elazığ'a bims gönderiyoruz." diye konuştu.

        - "Fabrikalar gece gündüz bims üretimine devam ediyor"

        Ponza ocağı ve bims fabrikası sahibi Ali Adabağ ise depremden sonra sektörel olarak bölgedeki fabrika sayısında ciddi artış olduğunu belirtti.

        Bu artışla Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a kadar sevkiyatın devam ettiğini söyleyen Adabağ, şunları kaydetti:

        "Bims, bölgemize çok ciddi istihdam alanı yarattı. Bölgede halen fabrikalar kuruluyor. Her fabrika yaklaşık 20 kişiye istihdam sağlıyor. Bu da bölgeye ekonomik değer katıyor. Ekibimizle günlük 25-30 bin bims üretimi yapıyoruz. Geçen yıl inşaat sezonu durgun geçti. Durma noktasına geldiğimiz zamanlar oldu. Sahada stokumuzu tamamladıktan sonra ara verip tekrar üretime devam ediyorduk ama bu yıl bütün fabrikalar gece gündüz demeden bims üretimine devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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